Аносов Павел Васильевич
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Дата рождения1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аносова Екатерина
Военная награда
Неизвестно
Аносов Павел Васильевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1917 Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно