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Аносов Павел Васильевич

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол

Дата рождения

1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Аносов Василий Иванович

Мать: Аносова Мария Александровна

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова Екатерина

Военная награда
Неизвестно
Аносов Павел Васильевич. Орден Отечественной войны II степени __.__.1917 Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, с. Шарагол. Юбилейная картотека
Смерть
Неизвестно
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