(Боброва) Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
Дата смерти2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
2012