(Боброва) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Боброва) Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

2012

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
2012
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