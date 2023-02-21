Некшина Марфа Макарова
Место рожденияВотчина князя Николая Михайловича Несвицкого Костромского уезда дер. Пирогова
Дата рожденияВычислено 1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1743
Отец: Макаров Макар (Петров)
Вотчина князя Николая Михайловича Несвицкого Костромского уезда дер. Пирогова
Бракосочетание
До 1764
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Екатерина Герасимовна
Отец ребёнка: Некшин Герасим Григорьевич
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 100 оп. 7 Д. 252 Ревизские сказки крестьян по Ярославскому стану и Ярославской округе за 1782 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1774
Отец ребёнка: Некшин Герасим Григорьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1780
Дочь: Елизавета Герасимовна
Отец ребёнка: Некшин Герасим Григорьевич
Смерть
Неизвестно