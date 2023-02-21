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Некшина Марфа Макарова

Место рождения

Вотчина князя Николая Михайловича Несвицкого Костромского уезда дер. Пирогова

Дата рождения

Вычислено 1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1743

Отец: Макаров Макар (Петров)

Мать: не указана

Вотчина князя Николая Михайловича Несвицкого Костромского уезда дер. Пирогова
Бракосочетание
До 1764

Муж: Некшин Герасим Григорьевич

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Екатерина Герасимовна

Отец ребёнка: Некшин Герасим Григорьевич

ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 100 оп. 7 Д. 252 Ревизские сказки крестьян по Ярославскому стану и Ярославской округе за 1782 год
Рождение ребёнка
Вычислено 1774

Сын: Некшин Семен Герасимов

Отец ребёнка: Некшин Герасим Григорьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1780

Дочь: Елизавета Герасимовна

Отец ребёнка: Некшин Герасим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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