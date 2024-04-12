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Лобов Иван Максимович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1756

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Лобов Максим Семенович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Лобов Никифор Иванович

Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Лобов Федор Иванович

Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Лобов (сослан В 1831) Яков Иванович

Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Феодосия Ивановна

Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Лобов Иван Иванович

Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1834
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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