Лобов Иван Максимович
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Лобов Максим Семенович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Лобов Федор Иванович
Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1786
Сын: Лобов (сослан В 1831) Яков Иванович
Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Феодосия Ивановна
Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1794
Сын: Лобов Иван Иванович
Мать ребёнка: Лобова Евдокия Петровна
Смерть
1834
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область