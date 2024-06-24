Иноземцева Афимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Сын: Иноземцев Назар Дмитриевич
Отец ребёнка: Иноземцев Дмитрий Васильевич
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831
Сын: Иноземцев Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Иноземцев Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иноземцев Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Иноземцев Дмитрий Васильевич
Смерть
Неизвестно