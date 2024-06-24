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Иноземцева Афимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иноземцев Дмитрий Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Малая Сосновка, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Иноземцев Назар Дмитриевич

Отец ребёнка: Иноземцев Дмитрий Васильевич

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Иноземцев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Иноземцев Дмитрий Васильевич

Рождение ребёнка
1833

Сын: Иноземцев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Иноземцев Дмитрий Васильевич

Малая Сосновка, Сосновский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно

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