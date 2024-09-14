Петрыкина (Полянская) ЕКАТЕРИНА ДАВИДОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрыкина (Полянская) ЕКАТЕРИНА ДАВИДОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

16.03.1891

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Полянский Давид

Мать: не указана

Бракосочетание
30.06.1889

Муж: Петрыкин Григорий Мартынович

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Афанасий Ларионов Петрыкин, Тимофей Кузьмич Полянский
Рождение ребёнка
06.11.1890

Дочь: Петрыкина МАТРЕНА ГРИГОРЬЕВНА

Отец ребёнка: Петрыкин Григорий Мартынович

Губари, Борисоглебский, Воронежская область
Семен Давидович Полянский, и девица Марина Тимофеевна Полянская ( она потом стала женой Григория тоже)
Смерть
16.03.1891
Губари, Борисоглебский, Воронежская область
В 18 лет от простуды умерла

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