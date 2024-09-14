Петрыкина (Полянская) ЕКАТЕРИНА ДАВИДОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти16.03.1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Полянский Давид
Мать: не указана
Бракосочетание
30.06.1889
Афанасий Ларионов Петрыкин, Тимофей Кузьмич Полянский
Рождение ребёнка
06.11.1890
Дочь: Петрыкина МАТРЕНА ГРИГОРЬЕВНА
Отец ребёнка: Петрыкин Григорий Мартынович
Семен Давидович Полянский, и девица Марина Тимофеевна Полянская ( она потом стала женой Григория тоже)
Смерть
16.03.1891
В 18 лет от простуды умерла