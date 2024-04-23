Яковлев Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлев Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1986

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

Жена

1984 г.р.

Дети

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Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1986

Отец: Яковлев Михаил

Мать: Яковлева Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Яковлева (Хохулина) Мария

Рождение ребёнка
10.06.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева (Хохулина) Мария

Рождение ребёнка
19.12.2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Яковлева (Хохулина) Мария

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