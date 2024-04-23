Яковлев Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1986
Отец: Яковлев Михаил
Мать: Яковлева Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева (Хохулина) Мария
Рождение ребёнка
19.12.2017
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Яковлева (Хохулина) Мария