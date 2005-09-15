Агалаков Анатолий Степанович
Место рождения
Дата рождения10.01.1939
Дата смерти15.09.2005
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1939
Бракосочетание
?.12.1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.12.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.09.2005