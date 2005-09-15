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Агалаков Анатолий Степанович

Место рождения

Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

10.01.1939

Дата смерти

15.09.2005

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1939

Отец: Агалаков Степан Семёнович

Мать: Агалакова Паросковья Ивановна

Юрья, Юрьянский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
?.12.1961

Жена: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
10.12.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
15.09.2005
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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