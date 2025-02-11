Горбунова (Шмелёва) Ирина Михайловна
женский, родилась 13.04.1844, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
умерла Неизвестно
ОтецШмелёв Михаил Тимофеевич1819 г.р.
МатьШмелёва (Горматова) Авдотья Ивановна1814 г.р.
Супруги
Гарбунов Тимофей Елисеевич15.01.1842 г.р.
Дети
Гарбунов Михаил Тимофеевич13.07.1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1844
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
09.11.1862
Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.07.1863
Сын: Гарбунов Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Гарбунов Тимофей Елисеевич
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно