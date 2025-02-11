Горбунова (Шмелёва) Ирина Михайловна 13.04.1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Горбунова (Шмелёва) Ирина Михайловна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 13.04.1844, Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

умерла Неизвестно

Отец
Шмелёв Михаил Тимофеевич1819 г.р.
Мать
Шмелёва (Горматова) Авдотья Ивановна1814 г.р.
Супруги
Гарбунов Тимофей Елисеевич15.01.1842 г.р.
Дети
Гарбунов Михаил Тимофеевич13.07.1863 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1844

Отец: Шмелёв Михаил Тимофеевич

Мать: Шмелёва (Горматова) Авдотья Ивановна

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
09.11.1862

Муж: Гарбунов Тимофей Елисеевич

Подгоры, Волжский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
13.07.1863

Сын: Гарбунов Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Гарбунов Тимофей Елисеевич

Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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