Маслакова (Тараруева) Мария Иванова
Место рождения
Дата рождения18.07.1937
Дата смерти09.12.2008
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1937
Бракосочетание
13.11.1957
Рождение ребёнка
1958
Сын: Маслаков Николай Анатольевич
Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
27.07.1960
Сын: Маслаков Геннадий Анатольевич
Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
08.08.1962
Дочь: Колягина Галина Анатольевна
Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
19.08.1966
Сын: Маслаков Валерий Анатольевич
Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
10.01.1969
Сын: Маслаков Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Егорович
Рождение ребёнка
02.05.1975
Сын: Маслаков Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Егорович
Смерть
09.12.2008