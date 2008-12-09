Маслакова (Тараруева) Мария Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслакова (Тараруева) Мария Иванова

Место рождения

Троицкое, Липецкий муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

18.07.1937

Дата смерти

09.12.2008

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1937

Отец: Тараруев Иван Тихонович

Мать: Тараруева Аксиния Васильевна

Троицкое, Липецкий муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
13.11.1957

Муж: Маслаков Анатолий Егорович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Маслаков Николай Анатольевич

Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Егорович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.07.1960

Сын: Маслаков Геннадий Анатольевич

Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Егорович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.08.1962

Дочь: Колягина Галина Анатольевна

Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Егорович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
19.08.1966

Сын: Маслаков Валерий Анатольевич

Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Егорович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
10.01.1969

Сын: Маслаков Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Егорович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Рождение ребёнка
02.05.1975

Сын: Маслаков Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Маслаков Анатолий Егорович

Липецк, город Липецк, Липецкая область
Смерть
09.12.2008
Липецк, город Липецк, Липецкая область
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