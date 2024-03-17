Папин Михаил Лаврович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.02.1970
Мать ребёнка: Папина (Бузина) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
16.09.1975
Сын: Папин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Папина (Бузина) Галина Ивановна
Рождение ребёнка
30.11.1978
Мать ребёнка: Папина (Бузина) Галина Ивановна