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Папин Михаил Лаврович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1946

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1946

Отец: Папин Лавр Петрович

Мать: Папина (Пупышева) Анастасия Викторовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Папина (Бузина) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
02.02.1970

Сын: Папин Юрий Михайлович

Мать ребёнка: Папина (Бузина) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
16.09.1975

Сын: Папин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Папина (Бузина) Галина Ивановна

Рождение ребёнка
30.11.1978

Сын: Папин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Папина (Бузина) Галина Ивановна

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