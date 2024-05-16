Ушакова Анна Наумовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ушаков Наум Григорьевич
Мать: Анастасия Ефимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Галина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коржавин Григорий Иванович
Отец ребёнка: Коржавин Иван Гордеевич
Смерть
Неизвестно