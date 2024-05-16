Ушакова Анна Наумовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ушакова Анна Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ушаков Наум Григорьевич

Мать: Анастасия Ефимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Галина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коржавин Григорий Иванович

Отец ребёнка: Коржавин Иван Гордеевич

Смерть
Неизвестно

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