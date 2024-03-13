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Левонюк Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1982

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1982

Отец: Левонюк Николай Иванович

Мать: Левонюк Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Левонюк) София Николаевна

Мать ребёнка: Левонюк (Дмитрук) Оксана

Место жительства
Неизвестно
Брест, Брестская область
Бракосочетание
19.07.2015

Жена: Левонюк (Дмитрук) Оксана

Брест, Брестская область
Рождение ребёнка
18.01.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левонюк (Дмитрук) Оксана

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