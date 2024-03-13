Левонюк Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1982
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1982
Отец: Левонюк Николай Иванович
Мать: Левонюк Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Левонюк) София Николаевна
Мать ребёнка: Левонюк (Дмитрук) Оксана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.07.2015
Жена: Левонюк (Дмитрук) Оксана
Рождение ребёнка
18.01.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левонюк (Дмитрук) Оксана