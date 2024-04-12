Сироткина (Муравьева) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смерти1942
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Муравьев Иван
Бракосочетание
1895
Кривцово, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1896
Дочь: Евдокия Николаевна
Отец ребёнка: Сироткин Николай Евстафьевич
Рождение ребёнка
27.06.1897
Дочь: Голубева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Сироткин Николай Евстафьевич
Рождение ребёнка
19.06.1899
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Сироткин Николай Евстафьевич
Рождение ребёнка
06.04.1908
Дочь: Гожева Таисия Николаевна
Отец ребёнка: Сироткин Николай Евстафьевич
Рождение ребёнка
30.12.1914
Дочь: Карцева Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Сироткин Николай Евстафьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка, пела на паперти в церковном хоре
Смерть
1942
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область