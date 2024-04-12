Сироткина (Муравьева) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сироткина (Муравьева) Любовь Ивановна

Место рождения

Питягино, Георгиевская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

1871

Дата смерти

1942

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Муравьев Иван

Мать: не указана

Питягино, Георгиевская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
1895

Муж: Сироткин Николай Евстафьевич

Кривцово, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
26.02.1896

Дочь: Евдокия Николаевна

Отец ребёнка: Сироткин Николай Евстафьевич

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
27.06.1897

Дочь: Голубева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Сироткин Николай Евстафьевич

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
19.06.1899

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Сироткин Николай Евстафьевич

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
06.04.1908

Дочь: Гожева Таисия Николаевна

Отец ребёнка: Сироткин Николай Евстафьевич

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
30.12.1914

Дочь: Карцева Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Сироткин Николай Евстафьевич

Караево, Есиплевская волость, Кинешемский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка, пела на паперти в церковном хоре
Смерть
1942
Наволоки, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
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