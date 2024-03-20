Schmidt Christian Reinhold Alfred
Место рожденияRiga, Kurland, Latvia, USSR
Дата рождения04.02.1874
Дата смерти28.03.1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1874
Отец: Schmidt Christian Joachim
Мать: Schmidt Caroline (Lina)
Riga, Kurland, Latvia, USSR
Бракосочетание
12.05.1905
Reval
Работа или профессия
Неизвестно
Rittergutsbesitzer
Смерть
28.03.1947
Geisa, Rhön, Hessen, Germany