Schmidt Christian Reinhold Alfred — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Schmidt Christian Reinhold Alfred

Место рождения

Riga, Kurland, Latvia, USSR

Дата рождения

04.02.1874

Дата смерти

28.03.1947

Пол

Мужской

Отец

1833 г.р.

Мать

1853 г.р.

Жена

1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1874

Отец: Schmidt Christian Joachim

Мать: Schmidt Caroline (Lina)

Riga, Kurland, Latvia, USSR
Бракосочетание
12.05.1905

Жена: Schmidt Elfriede Marianne

Reval
Работа или профессия
Неизвестно
Rittergutsbesitzer
Смерть
28.03.1947
Geisa, Rhön, Hessen, Germany
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