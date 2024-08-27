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Ковалёв Александр Сергеевич

Место рождения

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

21.10.1946

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1922 г.р.

Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1946

Отец: Ковалёв Сергей Александрович

Мать: Ковалёва (Кладько) Феодосия Максимовна

Куса, Кусинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.07.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева (Нюренберг) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
25.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева (Нюренберг) Мария Ивановна

Тобол, район имени Беимбета Майлина, Костанайская область
Рождение ребёнка
16.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ковалева (Нюренберг) Мария Ивановна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Смерть
Неизвестно

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