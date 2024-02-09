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Протопопов Семен Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
1917
Казинка, Шпаковский муниципальный район, Ставропольский край
Список домохозяев села Казинского Ставропольского уезда Ставропольской губернии за 1917 год. Фонд № 80. Опись № 2. Дело № 36.
Смерть
Неизвестно

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