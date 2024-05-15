Бетехтин Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения1835 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1847 ст.
Дочь: Калугина (Бетехтина) Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Бетехтина Елена Григорьева
Рождение ребёнка
1850 ст.
Сын: Бетехтин Яков Павлов
Мать ребёнка: Бетехтина Елена Григорьева
Военная служба
1855 ст.
РЕКРУТЫ
Смерть
Неизвестно
Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область