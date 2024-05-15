Бетехтин Павел Федорович 1835 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Бетехтин Павел Федорович

Место рождения

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1835 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835 ст.

Отец: Бетехтин Федор Зиновьев

Мать: Бетехтина Авдотья Игнатьева

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бетехтина Елена Григорьева

Рождение ребёнка
1847 ст.

Дочь: Калугина (Бетехтина) Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Бетехтина Елена Григорьева

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
1850 ст.

Сын: Бетехтин Яков Павлов

Мать ребёнка: Бетехтина Елена Григорьева

Луговая, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область
Военная служба
1855 ст.
РЕКРУТЫ
Смерть
Неизвестно
Босоногова, Бердюжский муниципальный район, Тюменская область

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