Курбатова (Новоселова) Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1927
Дата смерти17.10.1978
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1927
Отец: Новоселов Александр
Мать: Новоселова Дарья
Рождение ребёнка
14.12.1960
Дочь: Курбатова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Курбатов Николай Семенович
г. Челябинск
Рождение ребёнка
17.04.1964
Дочь: Ездина Галина Николаевна
Отец ребёнка: Курбатов Николай Семенович
г. Челябинск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.10.1978