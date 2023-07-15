Курбатова (Новоселова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курбатова (Новоселова) Анна Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1927

Дата смерти

17.10.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1927

Отец: Новоселов Александр

Мать: Новоселова Дарья

Рождение ребёнка
14.12.1960

Дочь: Курбатова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Курбатов Николай Семенович

г. Челябинск
Рождение ребёнка
17.04.1964

Дочь: Ездина Галина Николаевна

Отец ребёнка: Курбатов Николай Семенович

г. Челябинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбатов Николай Семенович

Смерть
17.10.1978
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