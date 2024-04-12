Лобачев Юрий Федорович
Место рождения
Дата рождения29.06.1939
Дата смерти2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1939
Рождение ребёнка
16.01.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2021
Похороны
Неизвестно
Красная горка
Красная горка