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Лобачев Юрий Федорович

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

29.06.1939

Дата смерти

2021

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1918 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1939

Отец: Лобачев Федор Степанович

Мать: Лобачева Анфиса (Алексеевна)

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
16.01.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
20.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2021
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Похороны
Неизвестно
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