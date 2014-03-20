Шакун Василй Андреевич
Место рожденияBelarus
Дата рождения01.01.1923
Дата смерти20.03.2014
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.10.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Елизавета Васильевна
санкт петербург, Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
20.03.2014
паша, Ленинградская обл. Russian Federation
Похороны
Неизвестно
паша, Ленинградская обл. Russian Federation