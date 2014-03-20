Шакун Василй Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шакун Василй Андреевич

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Место рождения

Belarus

Дата рождения

01.01.1923

Дата смерти

20.03.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Belarus
Рождение ребёнка
15.10.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елизавета Васильевна

санкт петербург, Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
20.03.2014
паша, Ленинградская обл. Russian Federation
Похороны
Неизвестно
паша, Ленинградская обл. Russian Federation
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