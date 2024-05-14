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Илюшин Сергей Николаев

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1875

Дата смерти

20.12.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Илюшин Николай Петрович

Мать: Илюшина (Андреева) Мария Андреева

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Илюшина Анна Яковлева

Рождение ребёнка
24.01.1901 ст.

Сын: Илюшин Валентин Сергеевич

Мать ребёнка: Илюшина Анна Яковлева

Москва, город федерального значения Москва
Московский мещанин слободы Хамовой Сергей Николаевич Илюшин и законная его жена Анна Яковлева. Оба Правславного вероисповедания. Воспреемники: Моск.мещанин Хамовой слободы Михаил Николаев Илюшин. ЦГА ... Показать все
Смерть
20.12.1906
Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №516, стр. 469. Московский мещанин Хамовой слободы, 31 год. Скоропостижно, внезапно, на Ваганьковском кладбище

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