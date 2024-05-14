Илюшин Сергей Николаев
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смерти20.12.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Илюшина Анна Яковлева
Рождение ребёнка
24.01.1901 ст.
Сын: Илюшин Валентин Сергеевич
Мать ребёнка: Илюшина Анна Яковлева
Московский мещанин слободы Хамовой Сергей Николаевич Илюшин и законная его жена Анна Яковлева. Оба Правславного вероисповедания. Воспреемники: Моск.мещанин Хамовой слободы Михаил Николаев Илюшин. ЦГА ... Показать все
Смерть
20.12.1906
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №516, стр. 469. Московский мещанин Хамовой слободы, 31 год. Скоропостижно, внезапно, на Ваганьковском кладбище