Иван Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Герасимович

Иван Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

1778 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Герасим Яковлевич

Мать: не указана

Смерть
1835
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close