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Иван Герасимович
Иван Герасимович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1812
Дата смерти
1835
Пол
Мужской
Отец
Герасим Яковлевич
1778 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЕ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец:
Герасим Яковлевич
Мать: не указана
Смерть
1835
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