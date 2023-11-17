Мальцева Лилия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцева Лилия Борисовна

Мальцева Лилия Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1971

Отец: не указан

Мать: Мальцева Галина Михайловна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close