Чувилка Просковья Дементьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Чувилка Просковья Дементьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чувилкин Дементий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувилкин Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувилкин Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Чувилкина Роза Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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