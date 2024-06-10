Чувилка Просковья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чувилкин Дементий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувилкин Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувилкин Александр Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Чувилкина Роза Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно