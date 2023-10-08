Чолпон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чолпон

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1992

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1989 г.р.

Дети

Добавил:

ЭК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1992

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байэль

Отец ребёнка: Молдоканов Акыйкат Саламатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аниса

Отец ребёнка: Молдоканов Акыйкат Саламатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Камила

Отец ребёнка: Молдоканов Акыйкат Саламатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молдоканов Акыйкат Саламатович

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