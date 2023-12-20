Тытуш Нина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1966
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Karziuk Tatsiana
Отец ребёнка: Карзюк Виктор Иосифович
Гражданство
08.11.1966
Бракосочетание
17.11.1984
Книга регистрации актов №19 от 17.11.1984г.
Бракосочетание
17.11.1984
Книга регистрации актов №19 от 17.11.1984
Рождение ребёнка
02.04.1986
Отец ребёнка: Карзюк Виктор Иосифович