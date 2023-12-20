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Тытуш Нина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1966

Пол

Женский

Добавил:

TK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1966

Отец: Тытуш Федор Александрович

Мать: Лясковская Геновефа Казимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Karziuk Tatsiana

Отец ребёнка: Карзюк Виктор Иосифович

Гражданство
08.11.1966
Бракосочетание
17.11.1984

Муж: Карзюк Виктор Иосифович

Книга регистрации актов №19 от 17.11.1984г.
Бракосочетание
17.11.1984

Муж: Карзюк Виктор Иосифович

Книга регистрации актов №19 от 17.11.1984
Рождение ребёнка
02.04.1986

Сын: Карзюк Игорь Викторович

Отец ребёнка: Карзюк Виктор Иосифович

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