Коковина (Шляхтин) Ксения Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Шляхтин Иван Игнатьев
Бракосочетание
17.10.1866 ст.
Муж: Коковин Пётр Никитин
Метрика бракосочетания https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L99H-C2JF?i=357&wc=W6DP-GC8%3A149364701%2C149884201%2C150689101%2C150709501&cc=1807365
Рождение ребёнка
27.08.1867 ст.
Дочь: Марфа Петровна
Отец ребёнка: Коковин Пётр Никитин
Смерть
Неизвестно