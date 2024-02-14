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Федорчуков Иван Устинович

Место рождения

Сакаровка, Сынжерейский р-он, Молдавия

Дата рождения

22.05.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорчукова (Бушев) Клавдия Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорчукова (Бушев) Клавдия Егоровна

Рождение ребёнка
21.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорчукова (Бушев) Клавдия Егоровна

Рождение ребёнка
25.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорчукова (Бушев) Клавдия Егоровна

Рождение ребёнка
07.04.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Федорчукова (Бушев) Клавдия Егоровна

Смерть
Неизвестно

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