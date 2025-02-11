Михаил Васильев 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаил Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1826, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Василий Михайлов1799 г.р.
Мать
Вера Игнатьева1803 г.р.
Супруги
Татьяна Васильева1830 г.р.
Дети
Аграфена Михайлова1853 г.р.
Мария Михайлова1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Василий Михайлов

Мать: Вера Игнатьева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Васильева

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

36

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Аграфена Михайлова

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мария Михайлова

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Матрёна Михайлова

Мать ребёнка: Татьяна Васильева

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Смерть
Неизвестно

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