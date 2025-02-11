Михаил Васильев
мужской, родился 1826, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецВасилий Михайлов1799 г.р.
МатьВера Игнатьева1803 г.р.
Супруги
Татьяна Васильева1830 г.р.
Дети
Аграфена Михайлова1853 г.р.
Мария Михайлова1855 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Василий Михайлов
Мать: Вера Игнатьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Васильева
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Аграфена Михайлова
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мария Михайлова
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Матрёна Михайлова
Мать ребёнка: Татьяна Васильева
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно