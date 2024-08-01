Баталина Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1660
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баталин Кирилл
Отец ребёнка: Баталин Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баталин Иван
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Баталин Козьма
Отец ребёнка: Баталин Иван
Рождение ребёнка
Около 1702
Дочь: (Баталина) Ирина
Отец ребёнка: Баталин Иван
Смерть
Неизвестно