Баталина Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталина Акилина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баталин Кирилл

Отец ребёнка: Баталин Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталин Иван

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Баталин Козьма

Отец ребёнка: Баталин Иван

Рождение ребёнка
Около 1702

Дочь: (Баталина) Ирина

Отец ребёнка: Баталин Иван

Смерть
Неизвестно

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