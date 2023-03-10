Чумаков Тимофей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чумаков Тимофей Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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