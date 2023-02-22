Раклистов Вячеслав Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: Раклистов Пётр Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галина
Рождение ребёнка
1965
Сын: Раклистов Игорь Вячеславович
Мать ребёнка: Галина
Рождение ребёнка
19.03.1969
Сын: Раклистов Дмитрий Вячеславович
Мать ребёнка: Галина
Смерть
Неизвестно