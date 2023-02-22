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Раклистов Вячеслав Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: Раклистов Пётр Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галина

Рождение ребёнка
1965

Сын: Раклистов Игорь Вячеславович

Мать ребёнка: Галина

Рождение ребёнка
19.03.1969

Сын: Раклистов Дмитрий Вячеславович

Мать ребёнка: Галина

Смерть
Неизвестно

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