Лямин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямин Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1976

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лямина Елизавета Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямин Сергей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лямина Ирина

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