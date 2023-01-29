Лямин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1976
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лямина Елизавета Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лямин Сергей Александрович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лямина Ирина