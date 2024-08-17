Покатилов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1913
Дата смертиОколо 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1930
Рождение ребёнка
09.04.1931
Мать ребёнка: Покатилова Татьяна Ксенофонтьевна
Рождение ребёнка
13.03.1934
Сын: Покатилов Николай Иванович
Мать ребёнка: Покатилова Татьяна Ксенофонтьевна
Рождение ребёнка
01.11.1940
Дочь: Дровникова (Покатилова) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Покатилова Татьяна Ксенофонтьевна
Чирково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
До 1941
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Пропал без вести (военное)
1941
Смерть
Около 1941