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Покатилов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1913

Дата смерти

Около 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1930

Жена: Покатилова Татьяна Ксенофонтьевна

Рождение ребёнка
09.04.1931

Сын: Покатилов Иван Иванович

Мать ребёнка: Покатилова Татьяна Ксенофонтьевна

Рождение ребёнка
13.03.1934

Сын: Покатилов Николай Иванович

Мать ребёнка: Покатилова Татьяна Ксенофонтьевна

Рождение ребёнка
01.11.1940

Дочь: Дровникова (Покатилова) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Покатилова Татьяна Ксенофонтьевна

Чирково, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Место жительства
До 1941
Сергиев Посад, Сергиево-Посадский муниципальный район, Московская область
Пропал без вести (военное)
1941
Смерть
Около 1941

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