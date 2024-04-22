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Платонова Ольга Михайловна

Место рождения

Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

11.07.1911 ст.

Дата смерти

20.10.1914 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1911 ст.

Отец: Платонов Михаил Арсениев

Мать: Платонова Прасковья (Параскева) Ивановна (Иоаннова)

Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Близнецы Михаил и Ольга Костромской губернии Чухломского уезда, Судайской волости деревни Фомицына крестьянин Михаил Арсениев Платонов и законная жена его Параскева Иоаннова, оба православные и перво... Показать все
Крещение
12.07.1911 ст.
Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Церковь Святителя и Чудотворца Николая. Крестьянин Костромской губернии Чухломского уезда, Судайской волости деревни Фомицына Николай Михайлов Платонов и той же губернии, уезда, волости, деревни Пуми... Показать все
Смерть
20.10.1914 ст.
Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
Костромской губернии Чухломского уезда, Судайской волости деревни Фомицыно крестьянина Михаила Арсеньева Платонова дочь Ольга. 3 года и 3 мес, от скарлатины. ЦГИА СПб ф. 19, оп. 127, д. 3052, л.270
Похороны
22.10.1914 ст.
Никольское, Тосненский муниципальный район, Ленинградская область
ЦГИА СПб ф. 19, оп. 127, д. 3052, л.270
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