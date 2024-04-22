Платонова Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения11.07.1911 ст.
Дата смерти20.10.1914 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Рождение
11.07.1911 ст.
Близнецы Михаил и Ольга Костромской губернии Чухломского уезда, Судайской волости деревни Фомицына крестьянин Михаил Арсениев Платонов и законная жена его Параскева Иоаннова, оба православные и перво... Показать все
Крещение
12.07.1911 ст.
Церковь Святителя и Чудотворца Николая. Крестьянин Костромской губернии Чухломского уезда, Судайской волости деревни Фомицына Николай Михайлов Платонов и той же губернии, уезда, волости, деревни Пуми... Показать все
Смерть
20.10.1914 ст.
Костромской губернии Чухломского уезда, Судайской волости деревни Фомицыно крестьянина Михаила Арсеньева Платонова дочь Ольга. 3 года и 3 мес, от скарлатины. ЦГИА СПб ф. 19, оп. 127, д. 3052, л.270
Похороны
22.10.1914 ст.
ЦГИА СПб ф. 19, оп. 127, д. 3052, л.270