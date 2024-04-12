Анисимова Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения03.01.1919
Дата смерти02.01.1991
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1919
Отец: Анисимов Василий
Мать: Анисимова Матрена
Рождение ребёнка
09.12.1946
Сын: Анисимов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Михаил
Фролово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.03.1949
Сын: Анисимов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
12.04.1951
Дочь: Ильиных Мария Александровна
Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич
Кондратово, Ивановская область, Юрьевецкий район
Рождение ребёнка
28.08.1958
Сын: Гурьянов Василий Александрович
Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Анисимов Павел Александрович
Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.01.1991