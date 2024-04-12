Анисимова Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисимова Анастасия Васильевна

Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

03.01.1919

Дата смерти

02.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1919

Отец: Анисимов Василий

Мать: Анисимова Матрена

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение ребёнка
09.12.1946

Сын: Анисимов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михаил

Фролово, Макарьевский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
01.03.1949

Сын: Анисимов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
12.04.1951

Дочь: Ильиных Мария Александровна

Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич

Кондратово, Ивановская область, Юрьевецкий район
Рождение ребёнка
28.08.1958

Сын: Гурьянов Василий Александрович

Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Анисимов Павел Александрович

Отец ребёнка: Гурьянов Александр Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гурьянов Александр Григорьевич

Смерть
02.01.1991
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