Звонников Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Звонников Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Звонникова Лукерья Терентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Звонников Степан Петрович
Мать ребёнка: Звонникова Лукерья Терентьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Звонникова Лукерья Терентьевна
Смерть
Неизвестно