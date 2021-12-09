Звонников Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонников Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Звонников Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонников Федор Петрович

Мать ребёнка: Звонникова Лукерья Терентьевна

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Звонников Степан Петрович

Мать ребёнка: Звонникова Лукерья Терентьевна

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Звонникова Лукерья Терентьевна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Звонников Иван Петрович

Мать ребёнка: Звонникова Лукерья Терентьевна

Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Березовый, Калининский муниципальный район, Саратовская область

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