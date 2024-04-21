Смолина, Шушарина (Ваулина) Евфросиния — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолина, Шушарина (Ваулина) Евфросиния

Место рождения

Россия Курганская область Щучанский район с Сухоборка

Дата рождения

30.05.1911

Дата смерти

13.05.1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1911

Отец: Ваулин Николай

Мать: Ваулина (Лисовская) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шушарин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шушарин Степан

Рождение ребёнка
1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смолин Андрей

Смерть
13.05.1982
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно

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