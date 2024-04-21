Смолина, Шушарина (Ваулина) Евфросиния
Место рожденияРоссия Курганская область Щучанский район с Сухоборка
Дата рождения30.05.1911
Дата смерти13.05.1982
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1911
Отец: Ваулин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шушарин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шушарин Степан
Рождение ребёнка
1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смолин Андрей
Смерть
13.05.1982
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно