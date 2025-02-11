Озорнова Акилина Прокофьева 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Озорнова Акилина Прокофьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1828

умерла 04.04.1868, Кайсаровка

Супруги
Озорнов Платон ФроловДо 1838 г.р.
Дети
Саулина (Озорнова) Параскева Платонова1855 г.р.
Озорнов Ефим Платонов1857 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озорнов Платон Фролов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Саулина (Озорнова) Параскева Платонова

Отец ребёнка: Озорнов Платон Фролов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Озорнов Ефим Платонов

Отец ребёнка: Озорнов Платон Фролов

Рождение ребёнка
08.10.1867

Дочь: (Озорнова) Прасковья Платонова

Отец ребёнка: Озорнов Платон Фролов

Смерть
04.04.1868

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