Озорнова Акилина Прокофьева
женский, родилась 1828
умерла 04.04.1868, Кайсаровка
Супруги
Озорнов Платон ФроловДо 1838 г.р.
Дети
Озорнов Ефим Платонов1857 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Саулина (Озорнова) Параскева Платонова
Отец ребёнка: Озорнов Платон Фролов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Озорнов Платон Фролов
Рождение ребёнка
08.10.1867
Дочь: (Озорнова) Прасковья Платонова
Отец ребёнка: Озорнов Платон Фролов
Смерть
04.04.1868