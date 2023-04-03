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Василий Калинов

Место рождения

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Калина Спиридонов

Мать: Ксения Антипова

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Львовна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Василий Васильевич

Мать ребёнка: Марья Львовна

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Гаврила Васильевич

Мать ребёнка: Марья Львовна

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Васса Васильевна

Мать ребёнка: Марья Львовна

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Сын: Павел Васильевич

Мать ребёнка: Марья Львовна

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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