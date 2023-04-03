Василий Калинов
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Калина Спиридонов
Мать: Ксения Антипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Львовна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Василий Васильевич
Мать ребёнка: Марья Львовна
Рождение ребёнка
1772
Сын: Гаврила Васильевич
Мать ребёнка: Марья Львовна
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Васса Васильевна
Мать ребёнка: Марья Львовна
Рождение ребёнка
1779
Сын: Павел Васильевич
Мать ребёнка: Марья Львовна
Смерть
Неизвестно