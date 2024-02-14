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Ахмадеев Гиззатулла

Место рождения

с.Новый Студенец Буинского уезда Симбирской губ

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Бикбавов Ахмади

Мать: Мархуба Первая Жена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Маняфова) Бадри

Рождение ребёнка
1847

Сын: Гизатуллин Нигматулла

Мать ребёнка: (Маняфова) Бадри

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Гизатуллина) Шарифя

Мать ребёнка: (Маняфова) Бадри

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Гизатуллина) Гарифя

Мать ребёнка: (Маняфова) Бадри

Рождение ребёнка
1854

Сын: Гизатуллин Рахматулла

Мать ребёнка: (Маняфова) Бадри

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Гизатуллина) Гафифя

Мать ребёнка: (Маняфова) Бадри

Смерть
Неизвестно

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