Темникова Степанида Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1906
Отец ребёнка: Темников Евграф Степанович
Дубинино, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
1911
Сын: Темников Василий Евграфович
Отец ребёнка: Темников Евграф Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельник Анна Евграфовна
Отец ребёнка: Темников Евграф Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Медведчикова Екатерина Евграфовна
Отец ребёнка: Темников Евграф Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Темникова Фекла Евграфовна
Отец ребёнка: Темников Евграф Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Казакова Акулина Евграфовна
Отец ребёнка: Темников Евграф Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Темников Степан Евграфович
Отец ребёнка: Темников Евграф Степанович
Смерть
Неизвестно