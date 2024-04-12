Михина (Баскакова) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рождения10.02.1901
Дата смерти26.07.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1901
Бракосочетание
20.11.1920
Муж: Михин Петр Павлович
Рождение ребёнка
15.08.1921
Отец ребёнка: Михин Петр Павлович
Рождение ребёнка
23.10.1925
Дочь: Шаметова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Михин Петр Павлович
Смерть
26.07.1958
Химки, Химки, Московская область