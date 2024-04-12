Михина (Баскакова) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михина (Баскакова) Анна Матвеевна

Место рождения

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

10.02.1901

Дата смерти

26.07.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1901

Отец: Баскаков Матвей Григорьевич

Мать: Баскакова Екатерина Михайловна

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
20.11.1920

Муж: Михин Петр Павлович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.08.1921

Сын: Михин Александр Петрович

Отец ребёнка: Михин Петр Павлович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.10.1925

Дочь: Шаметова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Михин Петр Павлович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
26.07.1958
Химки, Химки, Московская область
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