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Зимин Никита Федорович

Место рождения

Сретенская волость, деревня Удычинская

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Зимин Федор Николаевич

Мать: Зимина Мавра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зимина Евдокия

Рождение ребёнка
1816

Дочь: (Зимин) Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Зимина Евдокия

Рождение ребёнка
1821

Сын: Зимин Семен Федорович

Мать ребёнка: Зимина Евдокия

Смерть
Неизвестно

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