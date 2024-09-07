Зимин Никита Федорович
Место рожденияСретенская волость, деревня Удычинская
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Зимин Федор Николаевич
Мать: Зимина Мавра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зимина Евдокия
Рождение ребёнка
1816
Дочь: (Зимин) Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Зимина Евдокия
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Зимина Евдокия
Смерть
Неизвестно