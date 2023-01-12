Попов Стефан Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Стефан Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1800

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800

Отец: Попов Дмитрий Иванович

Мать: Сергеевна (Ильиных) Васса Попова

Рождение ребёнка
Вычислено 1820

Сын: Попов Василий Степанович

Мать ребёнка: (Попова) Ольга

Рождение ребёнка
Вычислено 1823

Дочь: (Попова) Надежда Степановна

Мать ребёнка: (Попова) Ольга

Рождение ребёнка
Вычислено 1826

Сын: Попов Михайло Степанович

Мать ребёнка: (Попова) Ольга

Рождение ребёнка
Вычислено 1829

Сын: Попов Павел Степанович

Мать ребёнка: (Попова) Ольга

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