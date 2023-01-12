Попов Стефан Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1800
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1800
Рождение ребёнка
Вычислено 1820
Мать ребёнка: (Попова) Ольга
Рождение ребёнка
Вычислено 1823
Дочь: (Попова) Надежда Степановна
Мать ребёнка: (Попова) Ольга
Рождение ребёнка
Вычислено 1826
Мать ребёнка: (Попова) Ольга
Рождение ребёнка
Вычислено 1829
Мать ребёнка: (Попова) Ольга