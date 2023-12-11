Казак (Приходова) Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казак (Приходова) Юлия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1955 г.р.

Муж

1974 г.р.

Дети

2000 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Приходова Елена

Рождение ребёнка
04.07.2000

Сын: Казак Валентин Александрович

Отец ребёнка: Казак Александр

Рождение ребёнка
09.11.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Казак Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Казак Александр

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