Шереметьева Анастасия Федоровна 04.10.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шереметьева Анастасия Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1916

Дата смерти

21.12.1987

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1947

Сын: Шереметьев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Шереметьев Алексей Демьянович

Рождение ребёнка
27.01.1952

Дочь: Митрованова Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Шереметьев Алексей Демьянович

Смерть
21.12.1987

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