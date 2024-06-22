Шереметьева Анастасия Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.10.1916
Дата смерти21.12.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.03.1947
Сын: Шереметьев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Шереметьев Алексей Демьянович
Рождение ребёнка
27.01.1952
Дочь: Митрованова Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Шереметьев Алексей Демьянович
Смерть
21.12.1987