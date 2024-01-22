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Рыжов Александр Иванович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1905

Дата смерти

?.03.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.08.1938

Дочь: Рыжова Шаденова Людмила Александровна

Мать ребёнка: Промзелев Татьяна Ивановна

Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
?.03.1942
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
пропал без вести

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