Рыжов Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти?.03.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1938
Дочь: Рыжова Шаденова Людмила Александровна
Мать ребёнка: Промзелев Татьяна Ивановна
Пушкино, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Смерть
?.03.1942
Малоярославец, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
пропал без вести