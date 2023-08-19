Мищерина (Молчанова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мищерина (Молчанова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Молчанов Платон

Мать: Молчанова (Качусова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Мищерина) Лидия

Отец ребёнка: Мищерин Иван Афанасьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мищерин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
31.10.1929

Дочь: Бокучава (Мищерина) Зинаида

Отец ребёнка: Мищерин Иван Афанасьевич

Кузнечиха, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1930

Сын: Мищерин Павел

Отец ребёнка: Мищерин Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Мищерин Валентин

Отец ребёнка: Мищерин Иван Афанасьевич

Смерть
1968

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