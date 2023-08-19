Мищерина (Молчанова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1968
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Молчанов Платон
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Мищерина) Лидия
Отец ребёнка: Мищерин Иван Афанасьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.10.1929
Дочь: Бокучава (Мищерина) Зинаида
Отец ребёнка: Мищерин Иван Афанасьевич
Кузнечиха, Шипуновский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1930
Сын: Мищерин Павел
Отец ребёнка: Мищерин Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Мищерин Валентин
Отец ребёнка: Мищерин Иван Афанасьевич
Смерть
1968